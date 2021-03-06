وائل جمعة: كهربا يجب أن يرحل عن الأهلي وأيامه معدودة في كرة القدم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

هاجم وائل جمعة، مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق، تصرفات محمود كهربا، لاعب الفريق الأحمر الحالي، بعد استبعاده من قبل الجهاز الفني عن المباريات لمدة شهرا.

وكان الاهلي قد اتخذ قرارا باستبعاد كهربا من المباريات لمدة شهرا وتغريمه 200 ألف جنيه، بسبب أزمة افتعلها مع المدير الفني بيتسو موسيماني، بعد مباراة طلائع الجيش بالدوري الممتاز.

وقال وائل جمعة في تصريحات تلفزيونية: "كهربا لاعب مميز فنيا ولكن يفتعل أزمات خارج الملعب تجعله يرحل عن الأهلي وأعتقد أن عمره قصير مع فريق بحجم الأهلي".

وأضاف: "هناك أمثلة كثيرة عن اللاعبين الذين رحلوا عن الأهلي وكانوا فنيا أعلى لاعبي مصر ولكن الكرة ليست فنيات فقط بل عقليات ايضا".

وأكمل مدافع الأهلي السابق: "كهربا يقوم بأشياء تجعل عمره قصير في كرة القدم ومع النادي الاهلي بالأخص، أعتقد أنه لابد أن يرحل".

وواصل: "المألوف في الأهلي أن تركز في عملك فقط وأدائك مع الفريق أنما ما حدث غير مقبول من كهربا".

واستكمل وائل جمعة: الجماهير لا تحبك كشخص وأنما تعشق النادي والنجم هو الفريق وليس شخصا بعينه، والأمثلة كثيرة رحل بركات وأبو تريكة ووائل جمعة وظلت الجماهير تعشق النادي".

وأتم: "وجهت لوم شديد اللهجة لكهربا بعد إعلان عقوبته لأن تصرفاته طفولية للغاية وهذا ليس مطلوبا في الأهلي، وأيامه معدودة في الكرة بشكل عام".