رئيس أوكرانيا: العديد من المدن تعرضت للقصف المكثف من روسيا

قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن العديد من المدن الأوكرانية التي تعرضت للقصف المكثف من قبل الجيش الروسي، مؤكدًا أن بلاده تتعامل باحترام مع الأسرى، رغم الأفعال الروسية.

وأضاف في كلمة له، مساء الأحد، أن الخطوات العسكرية تأتي من أراضي روسيا وبييلاروسيا، منوهًا إلى أن الجيش الروسي يحاول ويحضر للقصف المكثف في مدينة أوديسا.

وأشار إلى أن «القصف في مدينة كييف جريمة تاريخية»، معقبًا: «ندافع عن حريتنا ومواطنينا، وفهمنا كيف سنعيد البناء لدولتنا، وشكلنا المراكز المالية لإعادة البناء في أوكرانيا».

ودخل الغزو الروسي لأوكرانيا اليوم الأحد، يومه الحادي عشر، مع إصرار الرئيس فلاديمير بوتين على قبول شروطه لإنهاء ما يسميه «العمليات العسكرية»، يقابله تنديد من الرئيس الأوكراني زيلينسكي بحلف شمال الأطلسي الناتو؛ بسبب رفضهم جعل سماء أوكرانيا منطقة حظر جوي.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس السبت، إنه يتعين على الصين التوسط في محادثات سلام مستقبلية بين روسيا وأوكرانيا، نظرا إلى أن الدول الغربية لا يمكنها لعب هذا الدور.

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن تدمير 2203 أهداف عسكرية، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا حتى الآن.

وقالت الوزارة في بيان إن القوات الروسية قصفت صباح اليوم الأحد، المطار العسكري في ستاروكوستانتينوف، بأسلحة عالية الدقة ما أدى إلى إخراجه عن العمل.