بوتين يحدد شروط إنهاء عملية روسيا العسكرية في أوكرانيا خلال اتصال مع أردوغان

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، انفتاح موسكو واستعدادها للحوار مع السلطات الأوكرانية والشركاء الآخرين، وذلك بحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري.

وقال بوتين، خلال الاتصال الهاتفي، إن العملية العسكرية في أوكرانيا تسير كما هي مخطط لها ووفق جدولها الزمني، ذاكرا أن العملية العسكرية في أوكرانيا لن تتوقف قبل أن تنهي القوات الأوكرانية القتال، ومستمرة حتى يتم تلبية المطالب الروسية.

ودخل الغزو الروسي لأوكرانيا، اليوم الأحد، يومه الحادي عشر، مع إصرار الرئيس فلاديمير بوتين على قبول شروطه لإنهاء ما يسميه «العمليات العسكرية»، يقابله تنديد من الرئيس الأوكراني زيلينسكي بحلف شمال الأطلسي الناتو؛ بسبب رفضهم جعل سماء أوكرانيا منطقة حظر جوي.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس السبت، إنه يتعين على الصين التوسط في محادثات سلام مستقبلية بين روسيا وأوكرانيا، نظرا إلى أن الدول الغربية لا يمكنها لعب هذا الدور.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تدمير 2203 أهداف عسكرية، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا حتى الآن.

وقالت الوزارة في بيان إن القوات الروسية قصفت صباح اليوم الأحد، المطار العسكري في ستاروكوستانتينوف، بأسلحة عالية الدقة ما أدى إلى إخراجه عن العمل.