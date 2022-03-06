بينيت يلتقي شولتس عقب زيارته لموسكو

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التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، بالمستشار الألماني أولاف شولتس في برلين لإطلاعه على محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبيشترايت، إن بينيت تحدث مع شولتس لساعة ونصف الساعة.

وأضاف هيبيشترايت أنه وبينيت اتفقا على البقاء على اتصال وثيق، وأن هدفهما الأساسي لا يزال يتمثل في إنهاء الحرب في أوكرانيا "بأسرع وقت ممكن".

وزار شولتس، القدس قبل ثلاثة أيام فقط، في حين أن بينيت توجه مباشرة إلى برلين عقب محادثاته مع بوتين يوم السبت.

وقالت مصادر في الحكومة الإسرائيلية إن بينيت تحدث مع بوتين لثلاث ساعات.

وأضافت المصادر أن بينيت تحدث مع مسؤولين أمريكيين وألمان وفرنسيين عقب زيارته لموسكو، بالإضافة إلى أنه تحدث هاتفيا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.