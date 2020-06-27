وزير الخارجية الأمريكي: بوتين ورط روسيا في الحرب على أوكرانيا

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينيكن، عن تقديره للعمل الذي يقوم به المسؤولون في مولدوفا لبناء الديمقراطية، عبر المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، منوهًا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يهدد الديمقراطية.

وأضاف في كلمة له، مساء الاحد، أن الرئيس بوتين والاتجاه الذي اتخذه، بالحرب على أوكرانيا، ورط فيها بلاده روسيا، متابعًا: «هذا العمل مثال ملهم لما يحدث في مولدوفا، وتلك التغييرات الإيجابية تؤكد الطموحات الأوروبية لمولدوفا، ونشجعكم على المضي قدمًا في الإصلاحات المتخذة والتي يتوق لها الشعب من أجل حرية التعبير واستقلال الصحافة والقضاء».

ودخل الغزو الروسي لأوكرانيا اليوم الأحد، يومه الحادي عشر، مع إصرار الرئيس فلاديمير بوتين على قبول شروطه لإنهاء ما يسميه «العمليات العسكرية»، يقابله تنديد من الرئيس الأوكراني زيلينسكي بحلف شمال الأطلسي الناتو؛ بسبب رفضهم جعل سماء أوكرانيا منطقة حظر جوي.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس السبت، إنه يتعين على الصين التوسط في محادثات سلام مستقبلية بين روسيا وأوكرانيا، نظرا إلى أن الدول الغربية لا يمكنها لعب هذا الدور.

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن تدمير 2203 أهداف عسكرية، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا حتى الآن.

وقالت الوزارة في بيان إن القوات الروسية قصفت صباح اليوم الأحد، المطار العسكري في ستاروكوستانتينوف، بأسلحة عالية الدقة ما أدى إلى إخراجه عن العمل.