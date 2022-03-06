متحدث الزراعة: لدينا 400 ألف رأس ماشية كاحتياطي استراتيجي في الدولة

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، إن مشروع البتلو شهد طفرة كبيرة منذ عام 2014 وحتى الآن، مؤكدًا أنه الدولة وفرت لهذا المشروع 200 مليون جنيه بهدف زيادة أعداد رؤؤس الماشية والمزارع المتواجدة في مصر.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الدولة تسعى إلى استصلاح 5 ملايين فدان من الأراضي في أنحاء الجمهورية، لزيادة المساحة الإنتاجية، متابعًا: «أن لدينا 400 ألف رأس ماشية كاحتياطي استراتيجي في الدولة، والقطاع الزراعي يؤثر بشكل كبير في المجتمع».



واستكمل، أن الدولة ضخت 700 مليار جنيه في مبادرة حياة كريمة لتغيير الريف المصري والتنمية البيئة،مضيفًا: «أن هناك اكتفاء ذاتي من الخضروات والفواكهة ويتم تصدير ما يفيض من تلك السلع حتى وصلت مصر إلى أنها أصبحت الأولى عالميًا في تصدير العديد من الحاصلات الغذائية والموالح».



وأكد، أن مصر هي الدولة الثالثة عالميًا في إنتاج أسماك المياه العذبة، مشيرًا إلى أن نسب الزيادة في الأسعار لا تقارن بما يحدث عالميًا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، لذلك ارتفعت أسعار الدواجن وعدد من السلع خلال الفترة الماضية.