تراجع احتياطيات النقد الأجنبي لدى كوريا الجنوبية في فبراير بفعل قوة الدولار

تراجعت الاحتياطيات الأجنبية لدى كوريا الجنوبية، للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، خلال شهر فبراير، حيث أدت قوة الدولار إلى خفض قيمة تحويل المقتنيات بالعملات الأخرى، وفقا لما أظهرته بيانات بنك كوريا المركزي اليوم الاثنين.

ووفقًا للبيانات، بلغت الاحتياطيات الأجنبية للبلاد 29ر425 مليار دولار أمريكي بنهاية الشهر الماضي، بانخفاض قدره 68ر4مليار دولار عن يناير السابق عليه .

وبحسب ما أوردته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، يرجع الانخفاض في جزء منه إلى ارتفاع قيمة الدولار الذي أدى إلى انخفاض القيمة المحولة بالدولار للممتلكات المقومة بعملات أخرى.

وقال البنك المركزي إن مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسة ارتفع بنحو 3ر2% الشهر الماضي.

وتتكون الاحتياطيات الأجنبية من الأوراق المالية والودائع المقومة بالعملات الأجنبية ومواقف احتياطي صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة وسبائك الذهب.

وأظهرت البيانات أن الأوراق المالية الأجنبية، مثل سندات الخزانة الأمريكية ، بلغت قيمتها 49ر374 مليار دولار بنهاية فبراير، وهو ما يمثل 1ر88% من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية.

وبلغت قيمة الودائع 75ر26 مليار دولار، شكلت 3ر6% من الإجمالي. لكن المبلغ انخفض 42ر7 مليار دولار عن الشهر السابق عليه .

وأوضح البنك المركزي إن كوريا الجنوبية احتلت المرتبة التاسعة في العالم من حيث حجم الاحتياطيات الأجنبية في نهاية شهر يناير الماضي.