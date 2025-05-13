وزير إسرائيلي: نرفض إقامة دولة فلسطينية ونتخذ قراراتنا بأنفسنا

قال وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي دافيد أمسالم، إن إسرائيل يجب أن تفكر «خارج الصندوق»، وتتخذ قرارات حاسمة بمفردها، دون الخضوع لضغوطات خارجية.

وأضاف في تصريحات للإذاعة الإسرائيلية الرسمية، اليوم الثلاثاء، أنه إذا حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الضغط على إسرائيل لوقف الحرب أو للإبقاء على حركة حماس، فإن ذلك لن يحدث.

وأكد الوزير رفض إسرائيل القاطع لأي محاولة لإقامة دولة فلسطينية، مشدداً على أن هذه الفكرة سترفض بقوة من قبل الحكومة الإسرائيلية، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «معا».

وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن العلاقة بين تل أبيب وواشنطن أصبحت أكثر توترًا، رغم محاولات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رسم صورة وردية لها، بينما أكد مسئول إسرائيلي لوكالة «رويترز» أن هناك مخاطر على إسرائيل من رئيس لا يمكن التنبؤ بقراراته مثل دونالد ترامب، حسب وصفها.

وتأتي هذه التطورات إثر إعلان جيش الاحتلال أنه تسلّم الجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر، الذي كان محتجزًا في قطاع غزة، وذلك بعد إعلان كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، الإفراج عنه ضمن جهود وقف إطلاق النار، وبعد مباحثات مباشرة بين حماس والولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب القناة 13، فإن وزراء الحكومة انتقدوا إدارة ترامب، في جلسة أمنية بشأن الاتفاق على الإفراج عن ألكسندر، ونقلت عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قوله لنتنياهو : «إذا كانت إدارة ترامب تتجاوزنا فيجب عدم تقديم التزامات منا لحركة حماس».

وذكر المصدر ذاته أن نتنياهو قال خلال الاجتماع الأمني إن هذه هي طريقة إدارة ترامب للدفع نحو اتفاق واسع.



