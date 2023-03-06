نتنياهو يطلب من لابيد إبقاء الجيش خارج المناكفات السياسية

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من زعيم المعارضة يائير لابيد، إبقاء الجيش خارج المناكفات السياسية، وذلك بعد رفض جنود احتياط من سلاح الجو المشاركة في مناورات تدريبية.



وكتب نتنياهو في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أدعو لابيد أن يوضح للجميع أن إحجام وتسييس جيش الدفاع الإسرائيلي لا مكان له بيننا. إن التردد يضر بجيش الدفاع الإسرائيلي وأمن إسرائيل ولا مكان له بيننا".



ويأتي تصريح نتنياهو بعد أن أعلن 37 جنديا من سلاح الجو في قوات الاحتياط رفض المشاركة في مناورات تدريبية على خلفية الانقلاب القضائي، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.