أعلن السيد القصير وزير الزراعة، أنه تم الإفراج عن 137 ألف طن أعلاف من الذرة وفول الصويا؛ بنحو 67 مليون دولار، خلال الفترة من 24 فبراير وحتى 2 مارس الجاري، موضحًا أن الإفراج شمل 96 ألف طن من الذرة بـ34.4 مليون دولار، وحوالي 41 ألف طن من فول الصويا بقيمة 30.4 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 2.2 مليون دولار.

وأشار الوزير، في بيان، إلى أن إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 وحتى 2 مارس 2023؛ بلغ 2.883 مليون طن، منها 2.044 مليون طن ذرة، و839 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالي مبلغ 1.434 مليار دولار.

وأكد أن الإفراج يستهدف توفير كميات أعلاف كبيرة من الذرة والصويا فى الأسواق، والتي هي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن؛ وأيضا حيوانات المزرعة، مناشدا المستوردين الذين يتم الإفراج لهم؛ البيع بالأسعار المقبولة، مشيرا إلى أنه يجب أن يظهر أثر هذه الإفراجات فى انخفاض الأسعار.

وأوضح أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي واتحاد الدواجن للإفراج الدوري عن الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية.

وكان مصدر مسئول بوزارة الزراعة، قد كشف لـ"الشروق"، أن السبب الرئيسي في الزيادة المستمرة بأسعار الأعلاف والدواجن معًا؛ هي السوق السوداء، حيث إن أغلب التجار يستغل الفترة التي تقل فيها إفراجات الأعلاف ولو بشكل خفيف، ويقوموا برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مؤكدا أن الدولة تعمل على زيادة الإفراجات لمحاربة الغلاء واستغلال التجار.