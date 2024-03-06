أكد المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن التضحيات العظيمة للشهداء وأبطال القوات المسلحة والشرطة وعموم الشعب المصري هي الأساس الذي نعيش عليه اليوم، قائلا: «لولا هذه التضحيات لما كنا نتحدث عن أحلام للمستقبل، أو حتى نواجه المشكلات والشواغر التي تشغلنا الآن».
وتحتفل مصر في التاسع من مارس كل عام بيوم الشهيد، والذي يأتي تزامنا وتخليدًا لذكرى رحيل رئيس أركان حرب الجيش المصري الفريق عبد المنعم رياض.
وأكد خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الثلاثاء، أن تضحيات الشهداء «محل فخر كبير لكل مصري»، مضيفا أن «كل أسرة مصرية لها شهيد هو ابن الشعب المصري جميعًا».
وأضاف أن هناك حرصاً من القيادة السياسية والدولة على الاهتمام بأسر الشهداء وتقديم كل الدعم إذ يحتل هذا الموضوع دائماً أولوية قصوى لدى القيادة السياسية، مؤكدا أن تضحيات الشهداء محل اعتزاز وإلهام لجموع المصريين.
ونوه أن «حياة المواطن وشواغله ومشاكله والوضع الاقتصادي تقع على رأس قائمة أولويات القيادة السياسية والدولة، قائلا إن:«كل مايشغل بال المواطن ويؤثر عليه هو أولوية للرئيس السيسي».
وأضاف أن موضوعات الصحة والتعليم تحظى باهتمام ومتابعة يومية من الرئيس السيسي، منوها أن الرئيس السيسي يتابع بشكل شخصي احتياجات المواطنين، سواء على مستوى الأفراد الذين يحتاجون إلى العلاج والمساعدة والدعم، أو على المستوى المؤسسي من خلال تطوير وتحسين السياسيات العامة للدولة.