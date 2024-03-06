أكد المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن التضحيات العظيمة للشهداء وأبطال القوات المسلحة ‏والشرطة وعموم الشعب المصري هي الأساس الذي نعيش عليه اليوم، قائلا: «لولا هذه التضحيات لما كنا نتحدث عن ‏أحلام للمستقبل، أو حتى نواجه المشكلات والشواغر التي تشغلنا الآن».‏

وتحتفل مصر في التاسع من مارس كل عام بيوم الشهيد، والذي يأتي تزامنا وتخليدًا لذكرى رحيل رئيس أركان حرب ‏الجيش المصري الفريق عبد المنعم رياض‎.‎‏ ‏

وأكد خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة‎ «CBC» ‎مساء الثلاثاء، أن تضحيات ‏الشهداء «محل فخر كبير لكل مصري»، مضيفا أن «كل أسرة مصرية لها شهيد هو ابن الشعب المصري جميعًا». ‏

وأضاف أن هناك حرصاً من القيادة السياسية والدولة على الاهتمام بأسر الشهداء وتقديم كل الدعم إذ يحتل هذا ‏الموضوع دائماً أولوية قصوى لدى القيادة السياسية، مؤكدا أن تضحيات الشهداء محل اعتزاز وإلهام لجموع ‏المصريين.‏

ونوه أن «حياة المواطن وشواغله ومشاكله والوضع الاقتصادي تقع على رأس قائمة أولويات القيادة السياسية والدولة، ‏قائلا إن:«كل مايشغل بال المواطن ويؤثر عليه هو أولوية للرئيس السيسي».‏

وأضاف أن موضوعات الصحة والتعليم تحظى باهتمام ومتابعة يومية من الرئيس السيسي، منوها أن الرئيس السيسي ‏يتابع بشكل شخصي احتياجات المواطنين، سواء على مستوى الأفراد الذين يحتاجون إلى العلاج والمساعدة والدعم، أو ‏على المستوى المؤسسي من خلال تطوير وتحسين السياسيات العامة للدولة‎.‎