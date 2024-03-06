انفجار أسطوانة غاز في منزل بكفر الشيخ

شهدت قرية أبو خشبة بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز، واشتعال النيران في أحد المنازل وسقوط أجزاء من واجهته.

وهرعت سيارة إطفاء ورجال الحماية المدنية والمباحث والإسعاف للموقع، وتم السيطرة على النيران وإخمادها ، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وكان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارا من اللواء أحمد نزيه، مدير إدارة البحث الجنائي، بحدوث انفجار أسطوانة بوتاجاز بمنزل "ن.ع.ا، 50 سنة"، فلاح من قرية أبو خشبة بمركز دسوق نتج عنه تساقط أجزاء من واجهة المنزل واشتعال النيران فيه، والتهام النيران لمحتويات المنزل.

وانتقل لموقع الواقعة رجال الحماية المدنية وسيارة إسعاف وسيارة إطفاء، وكل من المقدم محمد عبد العزيز، مدير فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، والعقيد محمد كمال، مأمور مركز شرطة دسوق، والمقدم فؤاد الفقي، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، ورجال الحماية المدنية، وتم السيطرة على النيران وإخمادها، بدون أي إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة.