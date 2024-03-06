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سعر الدولار يتخطى 48 جنيها في بعض البنوك

سارة حمزة
نشر في: الأربعاء 6 مارس 2024 - 11:49 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 مارس 2024 - 11:49 ص

واصلت أسعار الجنيه الهبوط أمام الدولار فى البنوك، حيث صعد الدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل 48 جنيها في مصرف أبو ظبي الإسلامي الدولي والمصرف العربي الدولي.

وارتفع الدولار في بنك الإسكندرية ليسجل 47.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع.

وصعدت العملة الخضراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي ليسجل 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع.

كما صعد في بنك فيصل الإسلامي ليسجل 47.10 جنيه للشراء، 47.20 جنيه للبيع.

كما واصل التراجع في المصرف العربي الدولي ليسجل47.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع.

وصعد الدولار أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول 47.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع.


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