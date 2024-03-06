صحة غزة: استشهاد 86 مواطنا وإصابة 113 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، صباح اليوم الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ152 على قطاع غزة.



وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية، 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة؛ راح ضحيتها 86 شهيدًا و113 إصابة.



ولفتت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 30 ألفًا و717 شهيدًا، و72 ألفًا و156 إصابة.



ونوهت أن عددًا من الضحايا لازال تحت الركام وفي الطرقات؛ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.



وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد قتل 348 كادرًا صحيًا واعتقال 269 آخرين، على رأسهم مدراء مستشفيات بخان يونس وشمال غزة.







واستُشهد عشرات المواطنين الفلسطينيين، وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، اليوم الأربعاء، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي محافظتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة.



وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال يواصل قصفه المكثف في مدينة حمد، وبلدة بني سهيلا، ومناطق أخرى في شمال خان يونس، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء.



وأضافت المصادر، أن عددا من المواطنين استُشهدوا جراء قصف مدفعي استهدف محيط مدرسة الشوكة، شرق رفح.