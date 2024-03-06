مياه المنيا تستعد لاستقبال شهر رمضان بصيانة المعدات ونظافة المحطات

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عقد المهندس رجب السعيد جبر، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، اجتماعا مع رؤساء القطاعات ومديري الأفرع ومديري العموم لمناقشة الاستعداد لشهر رمضان.

وأكد «جبر»، تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم بالشركة في مناطق عملهم ، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع أي مشكلات تطرأ في حينها، بالتنسيق الكامل مع غرف الطوارئ بجميع فروع الشركة، استعدادا لشهر رمضان المبارك، مشددًا على أهمية متابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وغرفة الطوارئ.

وأكد رئيس المياه، الاهتمام بعمليات النظافة العامة ومداخل المحطات ودهان الوحدات، وكذلك الاهتمام بالموقع العام داخل المحطات، مشيرا إلى ضرورة مراجعة خطط حصول المحطات على شهادة TSM، وضرورة دخول محطات جديده وكذلك صيانة الطلمبات العاطلة والوحدات غير المستعملة.

كما أفاد رئيس مجلس الإدارة بضرورة ضبط جرعات الشبة والكلور، وذلك لتقليل النفقات وإنتاج مياه مطابقة والتنوع في استخدام الشبه الصلبة والسائلة بجميع المحطات ومراجعة أجهزة حقن الكلور.

وتطرق الاجتماع إلي مناقشة مشاكل الصرف الصناعي وضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بهذا الشأن، وكذلك سرعة الرد على شكاوى النواب والمقاولين وأي مكاتبات واردة من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزارة الإسكان في موعد أقصاه 48 ساعة.

كما وجه رئيس الشركة بسرعة إصلاح أجهزة قياس التصرفات بالمحطات لضبط الفاقد، وكذلك ضرورة ضبط معدلات استهلاك المولدات من السولار.

وفي ختام الاجتماع، أكد «جبر» ضرورة متابعة نسب تنفيذ واستلام الشبكات الوصلات المنزلية الخاصة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتنسيق التام مع دار الهندسة في هذا الشأن.