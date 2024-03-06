لندن: الاستخبارات العسكرية الأوكرانية هاجمت وأغرقت سفينة سيرجي كوتوف الروسية في شرق البحر الأسود

أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، بأن الاستخبارات العسكرية الأوكرانية ذكرت أمس الثلاثاء، أنها هاجمت وأغرقت سفينة الدورية الروسية "سيرجي كوتوف" وهى من فئة "بايكوف" بالقرب من مضيق "كيرتش" في شرق البحر الأسود.

وأشار التقييم الاستخباراتي اليومي المنشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إلى أن الاستخبارات العسكرية الأوكرانية ذكرت أن الهجوم على السفينة "سيرجي كوتوف"، تم باستخدام سفن سطح بحرية مسيرة من طراز "ماجورا في5"، وهو نفس نوع سفن السطح المسيرة التي تم استخدامها في الهجوم الذي وقع في 14 من فبراير الماضي على سفينة الإنزال الروسية "تسيزار كونيكوف".

ولم يتم تشغيل السفينة "سيرجي كوتوف" ضمن أسطول البحر الأسود الروسي إلا في يوليو 2022، بحسب ما ورد في التقييم.

وأضاف التقييم أن السفينة كان قد تم استهدافها من قبل بواسطة سفن سطح بحرية مسيرة في شهري يوليو وسبتمبر الماضيين، حيث تعرضت لأضرار طفيفة ثم عادت إلى الخدمة بعد فترة قصيرة في المرتين.

وتنشر وزارة الدفاع البريطانية تحديثا يوميا بشأن الحرب في أوكرانيا، منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في 24 من فبراير عام 2022. وتتهم موسكو لندن بشن حملة تضليل بشأن الحرب.