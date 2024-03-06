استقالة رئيس وزراء بلغاريا بعد تسعة أشهر من توليه منصبه

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استقال رئيس الوزراء البلغاري نيكولاي دينكوف كما كان مقررا بعد تسعة أشهر على رأس حكومة موالية للغرب، مما يفتح الباب أمام شريكه في الائتلاف لقيادة البلاد.

وقالت الحكومة في صوفيا إن خطاب استقالة دينكوف قدم إلى البرلمان يوم الثلاثاء. ولم يتضح على الفور متى سيصوت البرلمان على استقالة دينكوف والحكومة التي يقودها.

وقال دينكوف في خطاب مساء الثلاثاء: "ستواصل الحكومة أعمالها حتى يتم انتخاب حكومة جديدة".

وتمهد هذه الخطوة الطريق أمام مفوضة الاتحاد الأوروبي السابقة نائبة رئيس الوزراء السابقة ماريا جابرييل، من حزب "جيرب" (يمين الوسط)، لخلافة دينكوف.

ومن المقرر الآن أن يصبح دينكوف، من حزب "نواصل التغيير" الوسطي، نائبا لجابرييل.

وفي أعقاب الانتخابات البرلمانية التي أجريت العام الماضي، توصل المعسكران السياسيان اللذان خرجا على القمة إلى اتفاق لتقاسم السلطة يتم فيه تناوب منصب رئيس الوزراء.