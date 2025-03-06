ليسوتو تعبر عن استيائها من تصريحات ترامب حول دعم المثليين

أعربت دولة ليسوتو الإفريقية عن استيائها إزاء تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأنها، التي وردت ضمن خطابه أمام الكونغرس.



ونقلت وكالة "فرانس برس" عن وزير خارجية ليسوتو، ليجوني مبوتجوانا، قوله إن "حكومة ليسوتو شعرت بالصدمة والارتباك بسبب تلك التعليقات".

وأضاف الوزير أن ليسوتو ستوجه رسالة رسمية إلى واشنطن احتجاجا على تصريحات ترامب.



وتحدث ترامب في خطابه أمام الكونغرس عن تقليص النفقات غير الضرورية الذي تقوم به وزارة جديدة برئاسة إيلون ماسك.

وعلى سبيل إعطاء مثال على النفقات التي تم تقليصها، زعم ترامب أن الإدارة الأمريكية السابقة أنفقت 8 ملايين دولار على دعم مجتمع المثليين (LGBT) في ليسوتو، واصفا اياها بـ "الدولة التي لم يسمع بها أحد أبدا".

ونفت منظمة "بيبلز ماتريكس"، أكبر منظمة غير حكومية لدعم المثليين في ليسوتو، تلقي أي تمويل من الولايات المتحدة.

جدير بالذكر أن مملكة ليسوتو دولة واقعة في منطقة جبلية بجنوب إفريقيا، محاطة بجمهورية جنوب إفريقيا من جميع الأطراف. وتبلغ مساحتها أكثر من 30 ألف كيلومتر مربع وعدد سكانها أكثر من مليوني نسمة.

وحسب معلومات مأخوذة من مصادر مفتوحة، تحتل ليسوتو المركز الـ 137 عالميا من ناحية المساحة والـ 147 من حيث عدد السكان والـ 184 من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.