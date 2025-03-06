بسيوني: قدمنا مباراة مميزة أمام الأهلي رغم الخسارة

يرى عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الأهلي رغم الخسارة في ختام مباريات الدور الأول من الدوري المصري الممتاز.

الأهلي انتصر على طلائع الجيش 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأربعاء، على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد الحميد بسيوني في تصريحات عقب المباراة: «محمد شعبان، حارس المرمى، خانه التوفيق في لعبة الهدف الأول للأهلي ولم ينجح في التصدي لتسديدة جراديشار».

وأضاف: «حاول الخروج بنتيجة إيجابية ولعبنا بشكل مميز، ولكن توقيت هدف جراديشار أربك حساباتنا، وقدمنا مباراة كبيرة أمام الأهلي».

وتابع: «محمد شعبان حارس مميز وفي الموسم الماضي خرج بشباك نظيفة خلال 10 مباريات متتالية».

وأتم: «للأسف فقدنا بعض النقاط في الدقائق الأخيرة مثل لقاء بيراميدز والبنك الأهلي والجونة وخسرنا جهود بعض نجوم الفريق مثل كريم طارق ولو حالفنا التوفيق لأنهينا الدور الأول في المربع الذهبي».

الخسارة جمدت رصيد طلائع الجيش عند النقطة 21 في المركز الحادي عشر، بفارق نقطة وحيدة عن آخر مراكز التأهل للمنافسة على اللقب في الدور الثاني.