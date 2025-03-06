استشهاد فلسطيني في قصف جوي إسرائيلي على شرق غزة

استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، اليوم الخميس، في قصف الطيران الإسرائيلي تجمعا للمواطنين شرق حي الشجاعية، شرق قطاع غزة، وفق ما نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وبدوره، ذكر المركز الفلسطيني للإعلام، أن طائرات مسيرة كواد كابتر وآليات الاحتلال أطلقت النار صوب منازل الأهالي بالقرب من مدرسة القادسية غرب رفح.

وأفادت وزارة الصحة، في غزة اليوم، بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت 6 شهداء جرى انتشالهم، و7 إصابات خلال 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى ارتفاع العدوان الإسرائيلي إلى 48 ألفا و446 شهيدا و111 ألفا و852 مصابا منذ السابع أكتوبر 2023.