ارتفاع الأسهم الأمريكية بعد يومين من التراجع

ارتفعت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بعد تراجعها بشدة خلال اليومين الماضيين بفضل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعفاء شركات صناعة السيارات الأمريكية من تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة التي قرر فرضها على الواردات من كندا والمكسيك لمدة شهر.

وارتفع مؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقا بنسبة 1ر1% بعد تراجعه بنسبة 6% منذ وصوله إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في الشهر الماضي ليعود إلى مستوياته قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أجريت في نوفمبر الماضي. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بمقدار 485 نقطة أي بنسبة 1ر1%. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 5ر1%.

وارتفعت البورصة الأمريكية بشدة بعد إعلان الرئيس ترامب في وقت سابق من اليوم، منح شركات صناعة السيارات الأمريكية مهلة لمدة شهر قبل تطبيق التعريفة الجمركية الجديدة على وارداتها من كندا والمكسيك، في ظل المخاوف من أن تضر أي حرب تجارية بمصالح شركات السيارات الأمريكية.

جاء تصريح ترامب بعد حديثه مع قادة شركات السيارات الثلاث الكبرى فورد وجنرال موتورز وستيلانتس اليوم الأربعاء.. وقال ترامب أيضا إنه طالب مسؤولي الشركات بضرورة نقل إنتاج شركاتهم من كندا والمكسيك إلى الولايات المتحدة، بحسب المتحدثة باسمه كارولين ليفيت.

وأضاف ترامب في بيان عبر المتحدثة باسمه "تحدثنا مع وكلاء شركات السيارات الثلاث الكبيرة .. سنمنح مهلة شهرا لأي سيارات واردة من يوم.إس.إم.سي.أيه" في إشارة إلى اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية التي أعاد التفاوض بشأنها مع كندا والمكسيك في ولايته الأولى .

وارتفعت أسعار أسهم شركات السيارات بعد الإعلان حيث ارتفع سهما فورد وجنرال موتورز باكثر من 5% مما ساهم في صعود السوق ككل.