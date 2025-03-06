البرلمان الألماني يعقد جلستين خاصتين لبحث خطة إنفاق ضخمة

من المقرر أن يعقد البرلمان الألماني المنتهية ولايته، جلستين خاصتين يومي 13 و18 من مارس الجاري، لبحث خطة إنفاق ضخمة تهدف إلى تمكين الاستثمارات في البنية الأساسية والدفاع، بحسب ما علمته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وكان المحافظون والحزب الاشتراكي الديمقراطي، اللذان يجريان محادثات استطلاعية لتشكيل ائتلاف حاكم في ألمانيا، اتفقوا على الخطة أمس الأول الثلاثاء، في الوقت الذي يبحثان فيه عن طرق للاستفادة من مليارات اليورو من القروض والديون لتعزيز اقتصاد البلاد المتعثر، وتكثيف الدفاع في ضوء التحول الأمريكي في السياسة الخارجية.

وعقب مؤتمر تم عبر تقنية الفيديو كونفرانس لـ "مجلس الحكماء"، الذي يضم رئيس ونواب رئيس البرلمان الألماني (البوندستاج)، علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر برلمانية، أن نواب البرلمان من التحالف المسيحي، المحافظ (يتألف من الحزب الديمقراطي المسيحي والحزب البافاري الشقيق، الاتحاد الاجتماعي المسيحي)، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، دعوا إلى عقد جلستين خاصتين لمناقشة الخطط.

وبحسب الدستور الألماني، يجوز عقد الجلسات الخاصة بناء على طلب ثلث نواب البرلمان.