 تقارير: فان دايك يتشاجر مع مسؤول نادي باريس - بوابة الشروق
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تقارير: فان دايك يتشاجر مع مسؤول نادي باريس

محمد جلال
نشر في: الخميس 6 مارس 2025 - 5:51 م | آخر تحديث: الخميس 6 مارس 2025 - 5:53 م

كشفت تقارير صحفية، عن وقوع مشاجرة بين فيرجيل فان دايك مدافع نادي ليفربول، ولويس كامبوس المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، بين شوطي مباراة الفريقين بالأمس.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن فان دايك تشاجر مع لويس كامبوس في النفق المؤدي إلى غرف تبديل الملابس بين شوطي المباراة، بعدما شوهد مسؤول باريس سان جيرمان وهو يعترض على عدم طرد إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول.

وكان حكم المباراة قد أشهر البطاقة الحمراء في وجه كوناتي، قبل أن يستدعيه حكم الفيديو لمراجعة اللعبة ليلغي الطرد.

وقال فان دايك، "إنه ليس الدوري الفرنسي هنا يا أخي"، وذلك بحسب ما التقطته عدسات الكاميرات.


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