بايرن ميونخ يواصل الزحف نحو لقب الدوري برباعية في مونشنجلادباخ

واصل بايرن ميونخ عروضه القوية في سباق حسم لقب الدوري الألماني، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا، ليعزز صدارته ويوسع الفارق إلى 14 نقطة.

دخل بايرن اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد انتصاره المهم على بوروسيا دورتموند بنتيجة 3-2، وهو الفوز الذي قرّبه كثيرًا من حسم لقبه الرابع والثلاثين في المسابقة. وبدأ الفريق المباراة بقوة، حيث تمكن لينارت كارل من هز الشباك مبكرًا، لكن الهدف أُلغي بداعي التسلل بعد مرور أقل من عشر دقائق.

ورغم قلة الفرص في الدقائق الأولى، واصل أصحاب الأرض ضغطهم حتى نجحوا في افتتاح التسجيل. إذ استلم ليون جوريتسكا الكرة من كيم مين جاي على حدود منطقة الجزاء، قبل أن يمررها بلمسة ذكية إلى لويس دياز الذي سددها مباشرة في الزاوية معلنًا الهدف الأول.

بعد الهدف، ازدادت سيطرة بايرن وظهرت فرص عديدة، حيث اقترب نيكولاس جاكسون – الذي لعب بدلًا من الغائب هاري كين – من التسجيل، كما كاد كونراد لايمر أن يضيف هدفًا آخر قبل أن ينجح الأخير بالفعل في تسجيل الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وجاء الهدف بعد هجمة قادها جاكسون الذي انطلق بالكرة ومررها إلى دياز، ليعيدها الأخير داخل المنطقة إلى لايمر الذي سددها بقوة في الزاوية البعيدة.

ورغم التقدم المريح، تلقى بايرن خبرًا غير سار عندما اضطر حارس مرماه المخضرم مانويل نوير لمغادرة الملعب بين الشوطين بسبب إصابة محتملة.

في الشوط الثاني، بدأ مونشنجلادباخ بشكل واعد، لكن الأمور تعقدت سريعًا بعدما أسقط روكو رايتس المهاجم جاكسون وهو منفرد بالمرمى، ليحتسب الحكم روبرت شرودر ركلة جزاء ويشهر البطاقة الحمراء في وجهه.

وتولى جمال موسيالا تنفيذ ركلة الجزاء بنجاح، مسجلًا أول أهدافه في الدوري هذا الموسم بعد عودته من إصابة طويلة.

واستغل بايرن تفوقه العددي لإشراك اللاعب الشاب مايكون كاردوزو البالغ من العمر 17 عامًا، قبل أن يختتم الفريق أهدافه بالهدف الرابع عندما حول جاكسون تمريرة منخفضة من كارل إلى داخل الشباك.

ورغم الخسارة، تمكن مونشنجلادباخ من تسجيل هدف الشرف بعدما ارتدت كرة من القائم إثر ركلة حرة سريعة نفذها فابيو كياروديا، ليكملها وائل موحيا في المرمى، ليصبح أصغر لاعب يسجل للنادي في تاريخ الدوري الألماني.

وبهذا الفوز، يحقق بايرن انتصاره الخامس تواليًا في الدوري، ويبتعد بفارق 14 نقطة في الصدارة بعد الجولة الخامسة والعشرين.

ويستعد الفريق لمواجهة أتلانتا في الدور المقبل من دوري أبطال أوروبا، بينما يركز مونشنجلادباخ على صراعه في الدوري، إذ لا يبتعد سوى ثلاث نقاط عن مركز الملحق المؤدي للهبوط.