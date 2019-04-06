بوينج تعتزم خفض إنتاجها من طائرات «737 ماكس» بنسبة 19%

تعتزم شركة صناعة الطائرات الأمريكية "بوينج" خفض إنتاجها من طراز "بوينج 737 ماكس" بحلول منتصف أبريل الحالي مع تشكيل لجنة خاصة لمراجعه تصميم وعوامل الأمان والسلامة في هذا الطراز الذي تعرضت طائرتان منه للتحطم في حادثين خلال أقل من خمسة أشهر، مما دفع هيئات السلامة الجوية في العالم إلى حظر تشغيل هذا الطراز.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن "دينس مولينبورج" الرئيس التنفيذي للشركة القول إنه تعتزم خفض إنتاجها الشهري من هذا الطراز إلى 42 طائرة مقابل 52 طائرة في الوقت الحالي، مضيفا أن الشركة تنسق مع عملائها ومورديها للتعامل مع الآثار المالية لهذا الخفض.

يذكر أن الطراز "بوينج 737" كان الأكثر مبيعا لدى الشركة الأمريكية حيث وصلت القيمة الإجمالية لطلبيات هذا الطراز إلى 600 مليار دولار، في حين كانت الشركة تعتزم زيادة الإنتاج منه لتلبية الطلب القوي عليه.

يأتي ذلك في حين أعلنت شركة الطيران الإثيوبية "إثيوبيان أيرلاينز جروب" اليوم الجمعة إعادة النظر في صفقة شراء 25 طائرة إضافية من طراز "بوينج 737 ماكس" من شركة "بوينج" الأمريكية، بسبب الشكوك التي تحيط بهذا الطراز في أعقاب حادث سقوط إحدى طائرات هذا الطراز تابعة لشركة الطيران الإثيوبية في الشهر الماضي، وحادث سقوط طائرة من نفس الطراز تابعة لشركة " لاين أير" الإندونيسية في تشرين أول/أكتوبر الماضي.

وقال "تيولدي جيبري ماريام" الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الإثيوبية المملوكة للدولة، في مقابلة مع وكالة بلومبرج للأنباء إن الشركة ستعيد النظر في الصفقة، وذلك بعد يوم واحد من صدور التقرير الإثيوبي الأولي عن حادث سقوط الطائرة الذي أسفر عن مقتل 157 شخصا.

وقال "جيبري ماريام" في المقابلة أن الشركة لن تتسلم الطائرات المتبقية من صفقة "بوينج 737 ماكس" في الوقت الراهن، وربما لن تتسلمها للأبد. مشيرا إلى أن القرار النهائي بشأن الصفقة سيتخذ بعد أن تقدم "بوينج" برنامجا لإصلاح نظام التحكم الآلي الذي يعتقد أنه كان السبب في الحادثين، ومعرفة رد فعل شركات الطيران الأخرى على إصلاحات "بوينج" لهذا الطراز.