مهاجرون يحتجون قرب ميناء «سالونيك» باليونان للعبور لوسط أوروبا

أعلن حوالي ألفي مهاجر، اليوم السبت، اعتزامهم تنظيم مسيرات من ميناء"سالونيك" شمال اليونان إلى الحدود مع شمال مقدونيا، على بعد حوالي 60 كيلومترا إلى الشمال، ويعتزم المشاركون فى المسيرات، فور عبورهم الحدود، السفر إلى وسط أوروبا.

وقضى المهاجرون الليل في خيام حول مخيم للاجئين، بالقرب من قرية ديافاتا إلى الشمال الغربي من ميناء "سالونيك" التي يعتزمون منها تنظيم مسيراتهم إلى الشمال، وذكرت وسائل إعلام يونانية أن وحدات الشرطة بكامل قوتها منعت المسيرة حتى الآن.

وكانت شائعات قد انتشرت مؤخرا عبر الانترنت بأن الحدود اليونانية مع شمال مقدونيا مفتوحة، الأمر الذي نفته وزارة الهجرة اليونانية.

وأضافت الوزارة أنه يتعين إعادة المهاجرين إلى ديارهم، مضيفة أنه تم توفير حافلات لهم.