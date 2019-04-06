إخلاء 7 قرى غرب إيران تحسبا لانزلاق أرضي بسبب الفيضانات

أصدرت لجنة إدارة الأزمات في خرم آباد غربي إيران اليوم السبت، أوامر بإخلاء 7 قرى بسبب تعرضها لانزلاق أرضي جراء الفيضانات التي تجتاح البلاد.

وأفادت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية أن لجنة إدارة الأزمات في مقاطعة خرم آباد أمرت بإخلاء 7 قرى تابعة لهذه المقاطعة.

وتتعرض قريتان في منطقة زاغة وجزء من أراضي منطقة زردآباد إضافة إلى عدد من القرى في الناحية المركزية من المقاطعة إلى انزلاق أرضي، ما جعل المسؤولين يصدروا أوامر بإخلاء هذه المناطق بأسرع وقت ممكن.

وأعلنت الحكومة الإيرانية عن ارتفاع حصيلة الفيضانات التي تجتاج البلاد إلى نحو 70 قتيلا، وأشار قائم مقام مدينة دشت آزادكان في تصريح إلى زيادة حجم المياه الجارية في نهر كرخة ما جعل محافظ خوزستان يصدر الأوامر بإخلاء جميع مناطق قضاء دشت آزادكان التي تشمل 4 مدن وهي سوسنكرد وبستان وأبوحميظة وكوت سيد نعيم والقرى التابعة لها بالإضافة إلى مدينة رفيع في قضاء هويزة.