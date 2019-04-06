مباحثات عراقية إيرانية في طهران

صرح رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ، اليوم السبت، أن وفد العراق الذي يزور إيران حاليا جاء لتنفيذ ماتم الاتفاق عليه بين البلدين في بغداد الشهر الماضي وإضافة المزيد من الاتفاقات.

وقال عبد المهدي خلال جلسة المباحثات الرسمية مع الرئيس الإيراني حسن روحاني "جئنا لنتابع حُسنَ تنفيذ ما اتفقنا عليه في بغداد وأن نضيف عليه المزيد من الاتفاقات بمايحقق المزيد من التعاون والتقارب في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وننفذ ما اتفقنا عليه حول شط العرب، إضافة الى مدّ السكك الحديدية بين البصرة والشلامچة، والربط الكهربائي ،وتسهيل تأشيرات الدخول للمواطنين والمستثمرين، وغير ذلك من أشكال التعاون، إضافة لبناء المدن الصناعية".

ودعا عبد المهدي إلى "وضع سقف لتنفيذ كل ما اتفقنا ونتفق عليه في جميع المجالات، إضافة الى ضرورة عقد لقاءات بين المسؤولين الأمنيين العراقيين ونظرائهم الإيرانيين حول قضايا الحدود والتهريب والمخدرات والتعاون المشترك لمواجهة خطر السيول التي تعرّض لها العراق وإيران".

من جانبه، عرض الرئيس الإيراني "الاستعداد لتشجيع المستثمرين في مجالات تطوير الخدمات و بناء المساكن في العراق، وتحقيق الربط الكهربائي وتنفيذ الاتفاقيات حول شط العرب والتعاون في المجالات الفنية والنفطية والمالية ورفع مستوى التبادل التجاري".