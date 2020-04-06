الإفراج عن 1347 موقوفا في ليبيا خشية انتشار وباء كورونا

أفرجت السلطات الليبية عن 1347 موقوفا احتياطيا (قيد التحقيق والمحاكمة)، حتى نهاية مارس الماضي، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار وباء كورونا، والتقليل من الاكتظاظ في مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

وقالت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا في بيان لها اليوم الاثنين: "إن المفرج عنهم يتبعون مكاتب المحامين العامين في: طرابلس ومصراتة والزاوية وغريان والخمس".

وذكر البيان أن النيابة العامة تعكف على موافاة مكتب النائب العام بأعداد النزلاء المحكومين ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط المنصوص عليها في كتاب المجلس الأعلى للقضاء، الذي أوصى سابقآ بالإفراج عن السجناء، باستثناء المتهمين بقضايا القتل والإرهاب.