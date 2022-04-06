استطلاع برازيلي:لولا دا سيلفا يحصل على 44 % وبولسونارو 30 %

تصدر الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا استطلاعا أجراه أكس "بي/إبيسبي" بحصوله على 44 % ممن يعتزمون التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات، يليه الرئيس الحالي جايير بولسونارو بنسبة 30 %.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه في الاستطلاع السابق الذي أجري في آذار/مارس الماضي، في محاكاة لاقتراع شمل أيضا القاضي السابق ووزير العدل السابق سيرجيو مورو، حصل لولا على 44% وبولسونارو 26 %.
وحصل مورو ،الذي انسحب من السباق ،في استطلاع الشهر الماضي على 9 %، وحصل المرشحون الآخرون في محاكاة الاقتراع: حصل سيرو جوميز على 9%، وجواو دوريا على 3 %، وسيمون تيبيت على 2%، وأندريه جانونيس على 1 %.
وفي جولة الإعادة سيحصل لولا على 53 % مقابل حصول بولسونارو على 33 %.
شمل الاستطلاع الذي أجري عبر الهاتف ألف شخص في الفترة من 2 إلى 5 نيسان/أبريل بهامش خطأ زائد / ناقص 2ر3 % .