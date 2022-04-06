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تقدم بوابة الشروق لحظة بلحظة لمباراتي الأهلي والاتحاد السكندري، وبيراميدز والزمالك في إطار الجولة ال الجولة الـ12 من الدوري الممتاز.

انطلاق المباراتين

تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – محمد أشرف "روقا" – إمام عاشور – أشرف بن شرقي – يوسف إبراهيم "أوباما".

خط الهجوم: عمر السعيد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمد عبد الغني وحازم إمام وعبد الله جمعة وإسلام جابر و أيمن حفني ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ورزاق سيسيه و سيد عبد الله

تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: أحمد فتحي - علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي

الوسط: وليد الكرتي - إبراهيما توريه - نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل

الهجوم: الفاجري لاكاي

وصف اللقاء

ق3 أشرف بن شرقي يسجل الهدف الأول للزمالك بعدما انطلق عمر السعيد بالكرة على الجانب الأيسر ثم مرر الكرة لداخل منطقة الجزاء ووصلت لبنشرقي الذي سدد الكرة على يسار إكرامي داخل الشباك.

ق2 إبراهيم توريه سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء وارتدت من جسد محمود علاء.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمود وحيد وكريم فؤاد.

خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد عبد القادر ولويس ميكيسوني.

خط الهجوم: بيرسي تاو.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ومحمود متولي وحسام حسن ومحمد شريف وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر.

تشكيل الاتحاد

المرمى: محمد عبد المنصف

الدفاع: كريم الديب، محمود شبانة، مورو ساليفو، صبري رحيل.

الوسط: مروان عطية، كريم يحيى، سعيدو سيمبوري.

الهجوم: فوزي الحناوي، أحمد عادل، خالد الغندور.

وصف اللقاء

ق5 ركلة حرة لصالح فريق الأهلي في منتصف الملعب بعد إعاقة لمحاولة مرور لويس ميكيسوني.