جهاز حماية المستهلك: التحفظ على كميات من شيكولاته كندر لفحصها ضد السالمونيلا

رئيس الجهاز: سحب عينات من شيكولاتة كندر وإرسالها للمعامل المركزيه لفحصها

أيمن حسام: الجهاز يتخذ إجراءات وقائية للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين وبصفه خاصة الأطفال

قال المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه فى ضوء استدعاء شركة فيريرو لبعض منتجات شيكولاته كندر بسبب ماتم تداوله على وسائل الاعلام العالمية بعد تسجيل عدد من الإصابات بمرض السالمونيلا فى أوروبا تصل إلى 63 حالة تسمم فى بريطانيا، قامت الإدارات المعنية بضبط ورقابة الأسواق بشن حملات كإجراء وقائى لجمع عينات من الشيكولاتة المذكورة لفحصها والتأكد من خلوها من مرض السالمونيلا.

وأضاف رئيس الجهاز، في بيان صحفي، أنه بالرغم من عدم وجود أى دلائل أو بلاغات على أن مصر استوردت أى تشغيلة إنتاج من التشغيلات المشكوك فى تسببها فى الاصابة بمرض السالمونيلا إلا أن هذا الإجراء يهدف إلى التأكد من سلامة المنتجات على الصحة وخلوها من أى مكونات قد تضر بصحة وسلامة المواطنين.

وأكد أيمن حسام الدين، على أن تشغيلات الإنتاج المشكوك فيها تم انتاجها فى بلجيكا وتم بيعها فى بعض دول أوروبا وليس من بينها مصر إلا أنه لا يمكن التهاون فى التأكد من أن أى منتج بالأسواق المصرية لا يسبب ضررا بصحة وسلامة المواطنين.

ونوه رئيس جهاز حماية المستهلك أنه سيتم الاعلان عن نتائج تحليل العينات فور ورودها من المعامل المركزية لوزارة الصحة تطبيقا لمبدأ الشفافية.