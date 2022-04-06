أرجعت الفنانة شيرين رضا، سبب التغيير الحاصل في المجتمع المصري تجاه الفن، إلى التدين الظاهري وليس الحقيقي، قائلة إن الدين رحمة وتفهم.

وأضافت، في لقاء ببرنامج «حبر سري»، الذي تقدمه أسما إبراهيم عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الأربعاء، أن أصحاب التدين الظاهري أثروا على المجتمع، معقبة: «عمر الدين ما كان عنف، عملوه عنف».

وحول رأيها في الممثل الذي يقول إنه يرفض لمس زميلاته، قالت: «اشتغل في المهنة غلط، ودخل المجال غلط، فيه حاجة كده؟ ده كلام عبيط بالنسبالي، ما تروح تشتغل حاجة تانية، جاي بتعلي علينا يعني! إحنا ما دام بنلمس بعض يبقى أقل منك؟»، مضيفة: «يروحوا يدورولهم على مهنة تانية ميلمسوش فيها حد».

وردت على سؤال حول ما ينقصها لتصبح في نجومية يسرا وليلى علوي وتقدم مسلسل بمفردها، قائلة إنها لم تبدأ التمثيل منذ زمن، فقدمت فيلمين وهي صغيرة، مع أحمد زكي وحسن القلب.

وأوضحت أنها توقفت لفترة طويلة بعد هذين الفيلمين، لتكون بجانب ابنتها، ثم عادت مرة أخرى بعدما كبرت، مضيفة أنها لا تسأل مثل هذه الأسئلة حول سبب عدم كونها في نجومية فنانين آخرين، بالإضافة إلى أنها موجودة في منطقتها.