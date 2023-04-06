بسمة وهبة تنهار بالبكاء: مش مسامحاك يا محمد يا فؤاد

أجهشت الإعلامية بسمة وهبة، بالبكاء، وذلك خلال سماعها أغنية محمد فؤاد "طمني عليك"، في برنامجها «العرافة»، حيث أشارت إلى أن هذه الأغنية تذكرها دائمًا بالحنين لأولادها الذين يعيشون بعيدًا عنها.

وقالت بسمة وهبة، خلال مقطع فيديو نشرته على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "مش مسامحاك يا محمد يا فؤاد، ولا مسامحة كل واحد تآمر معاك عارف نقطة ضعفي.. وبعدين باقول للمشاهدين، إنه أغنية ممكن تكسر البني آدم، وتحسسه بحزن شديد".

وواصلت: "الأغنية دي تجعلني أشعر بالضعف وكسرة القلب، وأنا بعترف إني بكبر في السن، ولكل ما بكبر كل ما مشاعري بتضعف، وأنا بحب أولادي وعايشة من غيرهم، وبيوحشوني، ودايمًا بحلم إني بشوفهم.. بس أنا مش مسامحة محمد فؤاد لأنه داس على الجرح، وترك دموعي تنزف".

وأضافت: "لولا احترامي للمشاهدين لتركت البرنامج والمحطة الفضائية".