وسائل إعلام صينية: وزيرا خارجية السعودية وإيران التقيا في بكين اليوم

ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية أن وزيري خارجية السعودية وإيران التقيا في بكين اليوم الخميس، في إشارة جديدة على إعادة التقارب الدبلوماسي بين الدولتين.

واللقاء بين وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، هو الأول الذي يجمع بين وزيري خارجية البلدين منذ أكثر من سبعة أعوام.

وكانت إيران والسعودية اتفتقا الشهر الماضي، بوساطة صينية، على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض بعد أعوام من العداء.

وفي خطوة نحو تخفيف حدة التوترات، تم الاعداد للقاء وزيري خارجية الدولتين، على الرغم من أنه لم يتم الاعلان رسميا عن المباحثات التي عقدت في بكين اليوم.

ولم تصدر على الفور تفاصيل بشأن المباحثات بين الوزيرين.