تقارير: برلسكوني يعالج من سرطان الدم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وسائل إعلام إيطالية، بأن رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني، يعالج من سرطان الدم في مستشفى بمدينة ميلانو بشمال البلاد.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، عصر اليوم الخميس، نقلا عن مصادر مقربة من برلسكوني "86 عاما"، إن برلسكوني بدء بالفعل العلاج الكيمياوي.

وأعطى الأطباء برلسكوني الجرعة الأولى المضادة "لأحد أشكال سرطان الدم" مساء أمس الأربعاء.

وكشفت صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية، عن نوع من اللوكيميا.

وكان برلسكوني، نقل أولا إلى مستشفى سان رافاييل في ميلانو؛ بسبب مشكلات في القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي، ومن حينها يوجد في الرعاية المركزة.