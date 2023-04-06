الدفاع الروسية: القضاء على 35 جنديا أوكرانيا على محوري دونيتسك وزابوروجيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إحباط هجوم شنته قوات كييف على محوري دونيتسك وزابوروجيا والقضاء على 35 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدرعتين ومدفعي هاوتزر.



وقالت الوزارة -في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"- إن "الضربات الجوية استهدفت القوات الأوكرانية في مناطق متفرقة بمدينة أوجليدار بجمهورية دونيتسك ومارفوبول وزاجورن في مقاطعة زابوروجيا.



وأضافت: "إنه تم إحباط محاولة هجوم مضاد نفذتها القوات الأوكرانية في اتجاه بلدات فوديان ونيكولسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث تم القضاء على 35 جنديا أوكرانيا وتدمير مدرعتين وسيارتين ومدفعي هاوتزر.