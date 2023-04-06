 الدفاع الروسية: القضاء على 35 جنديا أوكرانيا على محوري دونيتسك وزابوروجيا - بوابة الشروق
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الدفاع الروسية: القضاء على 35 جنديا أوكرانيا على محوري دونيتسك وزابوروجيا

موسكو - أ ش أ
نشر في: الخميس 6 أبريل 2023 - 8:10 م | آخر تحديث: الخميس 6 أبريل 2023 - 8:10 م
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إحباط هجوم شنته قوات كييف على محوري دونيتسك وزابوروجيا والقضاء على 35 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدرعتين ومدفعي هاوتزر.

وقالت الوزارة -في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"- إن "الضربات الجوية استهدفت القوات الأوكرانية في مناطق متفرقة بمدينة أوجليدار بجمهورية دونيتسك ومارفوبول وزاجورن في مقاطعة زابوروجيا.

وأضافت: "إنه تم إحباط محاولة هجوم مضاد نفذتها القوات الأوكرانية في اتجاه بلدات فوديان ونيكولسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث تم القضاء على 35 جنديا أوكرانيا وتدمير مدرعتين وسيارتين ومدفعي هاوتزر.

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