بوتين يكشف عن تحقيق روسيا وبيلاروس تقدما كبيرا من التكامل وخاصة في مجال الدفاع

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن بلاده وبيلاروس حققتا الكثير من التكامل وتعزيز التعاون بما في ذلك قطاع الدفاع.

وقال بوتين، في كلمة خلال اجتماع لمجلس الدولة الأعلى لدولة الاتحاد، اليوم، في موسكو، نقلت وكالة سبوتنيك مقتطفات منها: "أود أن أؤكد أن بلدينا توحدهما الصداقة التقليدية والقيم الثقافية والروحية والأخلاقية المشتركة".

وأوضح بوتين: "على هذا الأساس نبني دولة الاتحاد معًا.. وقد حققنا بالفعل الكثير، علميا وتقنيا، في المجالات التعليمية والثقافية وغيرها".

ووفقا لبوتين، فإن حكومتي البلدين منخرطتان في تنسيق وثيق في قضايا ضمان استقرار الاقتصاد الكلي، والتعاون يتطور في المجالين النقدي والمالي، والائتماني النقدى.

وأضاف بوتين، أن الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو أثار مسألة تمديد بعض برامج الأمن، مشيرا إلى أنه يجب أن تتعامل الأجهزة الخاصة مع هذه القضية.

وقال بوتين، في لقاء مع لوكاشينكو، إن موسكو ومينسك سوف تركزان على نظام الأمن في دولة الاتحاد.

وتأسس كومنولث بيلاروس وروسيا في 2 أبريل 1996.

وتم تعزيز أساس الاتحاد بعد ذلك بعام واحد، ومع توقيع معاهدة الاتحاد بين بيلاروس وروسيا في ذلك الوقت تم تغيير اسمها إلى اتحاد بيلاروس وروسيا.

ووقعت عدة اتفاقات أخرى في 25 ديسمبر 1998، بهدف زيادة التكامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي بين البلدين.