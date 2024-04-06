 توقعات بهبوب عاصفة رعدية في ولاية البنغال الغربية الهندية وسط الحرارة الشديدة - بوابة الشروق
السبت 6 أبريل 2024 8:11 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

توقعات بهبوب عاصفة رعدية في ولاية البنغال الغربية الهندية وسط الحرارة الشديدة

كلكتا - د ب أ
نشر في: السبت 6 أبريل 2024 - 7:50 م | آخر تحديث: السبت 6 أبريل 2024 - 7:50 م

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية الهندية، اليوم السبت، أن يحصل سكان جنوبي ولاية البنغال الغربية الهندية على راحة من الحر القائظ، حيث تشير التوقعات إلى تشكل عواصف رعدية بسبب تشكل دوران إعصاري فوق شمالي بنجلاديش، حسبما ذكرت وكالة "برس ترست أوف إنديا".

وتنتشر الموجة الحارة في عدة أحياء بالمنطقة، وتفوق درجة الحرارة في بعض الأماكن 5ر41 درجة مئوية.

وتتوقع هيئة الأرصاد هبوب عواصف رعدية مصحوبة ببرق ورياح شديدة في المنطقة حتى بعد غد الاثنين، وفي شمالي البنغال الغربية حتى يوم الأربعاء المقبل بسبب الدوران الإعصاري فوق شمالي بنجلاديش وموجة الرطوبة المرتفعة من خليج البنغال.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك