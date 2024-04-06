 فلسطين: محاولات الاحتلال إخلاء حديقة البقر خطوة من مخطط تهديد القدس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فلسطين: محاولات الاحتلال إخلاء حديقة البقر خطوة من مخطط تهديد القدس

وكالات
نشر في: السبت 6 أبريل 2024 - 12:37 م | آخر تحديث: السبت 6 أبريل 2024 - 12:37 م

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، محاولات سلطات الاحتلال إخلاء حديقة البقر التابعة لأملاك الكنيسة الأرمنية في القدس المحتلة.

وقالت في بيان إن الخطوة الإسرائيلية تمثّل امتدادا لإجراءات الاحتلال الاستفزازية واعتداءاته المتواصلة على الكنائس، ورجالاتها، وممتلكاتها، لاستكمال تهويد القدس، وتكريس ضمها، وتغيير الوضع التاريخي والسياسي والقانوني القائم، وانتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية ومنظمة "اليونسكو"، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وحذرت الوزارة، من مخاطر إمعان الاحتلال في استهداف القدس، ومقدساتها، وهويتها، مؤكدا أن جميع اجراءاته أحادية الجانب مرفوضة وباطلة.

وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته في وقف هذه الإجراءات فورا، باعتبارها تهديد مباشر لساحة الصراع، والمنطقة برمتها.


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