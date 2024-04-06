أفادت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بتسجيل انخفاض في درجات الحرارة ‏ابتداءً من اليوم السبت، مع شعور طفيف بالبرودة‎.‎

وقالت في تصريحات لبرنامج «صالة التحرير» عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة، إن ‏الانخفاض سيصبح محسوسًا يوم الأحد ويستمر حتى أول وثاني أيام عيد الفطر‎.‎

وأضافت أن الجو سيكون ربيعيًا معتدلًا خلال فترة النهار، بينما ستعود البرودة مرة أخرى خلال فترات الليل، وذلك ‏خلال أول وثاني أيام عيد الفطر، لافتة إلى أن الدرجة العظمى على القاهرة ستبلغ 25 درجة مئوية‎.‎

وأشارت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة تبدأ اليوم السبت وتستمر حتى الأحد بشكل خفيف، في حين تبلغ ‏الأمطار فترة الذروة يومي الإثنين والثلاثاء.‏

‏ولفتت إلى استمرار فرص سقوط الأمطار حتى صباح أول أيام عيد الفطر (المتوقع أن يكون يوم الأربعاء المقبل)، موضحة أنها ستتلاشى ‏من أغلب المحافظات مع بداية ثاني أيام العيد‎.‎

وأكدت أن الظواهر الجوية في أول وثاني أيام عيد الفطر؛ لن تؤثر على الأنشطة اليومية‎.‎