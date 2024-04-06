أفادت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بتسجيل انخفاض في درجات الحرارة ابتداءً من اليوم السبت، مع شعور طفيف بالبرودة.
وقالت في تصريحات لبرنامج «صالة التحرير» عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة، إن الانخفاض سيصبح محسوسًا يوم الأحد ويستمر حتى أول وثاني أيام عيد الفطر.
وأضافت أن الجو سيكون ربيعيًا معتدلًا خلال فترة النهار، بينما ستعود البرودة مرة أخرى خلال فترات الليل، وذلك خلال أول وثاني أيام عيد الفطر، لافتة إلى أن الدرجة العظمى على القاهرة ستبلغ 25 درجة مئوية.
وأشارت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة تبدأ اليوم السبت وتستمر حتى الأحد بشكل خفيف، في حين تبلغ الأمطار فترة الذروة يومي الإثنين والثلاثاء.
ولفتت إلى استمرار فرص سقوط الأمطار حتى صباح أول أيام عيد الفطر (المتوقع أن يكون يوم الأربعاء المقبل)، موضحة أنها ستتلاشى من أغلب المحافظات مع بداية ثاني أيام العيد.
وأكدت أن الظواهر الجوية في أول وثاني أيام عيد الفطر؛ لن تؤثر على الأنشطة اليومية.