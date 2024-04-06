اليونيسف: 600 ألف طفل في رفح يعانون من الجوع والخوف

أكثر من 600 ألف طفل في رفح جنوب قطاع غزة، يعانون من الجوع والخوف، ويواجهون خطر هجوم إسرائيلي.



قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، جيمس إلدر، اليوم السبت، إن أكثر من 600 ألف طفل في رفح جنوب قطاع غزة، يعانون من الجوع والخوف، ويواجهون خطر هجوم إسرائيلي.



وقال الدر، في منشور لمنظمة اليونيسف على حسابها في منصة "إكس"، اليوم السبت، إن رفح مدينة للأطفال، وهم محاصرون ومهددون بهجوم عسكري، وليس لديهم مكان آمن يذهبون إليه، مشيرا إلى أن الأمهات والآباء يحاولون كل يوم منح أطفالهم أملا رغم الخوف والجوع، لكن كلمة "الأمل" معرضة لخطر الحذف من القاموس في غزة.



وأوضح أن الأطفال وأسرهم الهاربة من الهجمات الإسرائيلية أخبروا أنهم سيكونون آمنين في رفح، ورغم ذلك، نفذت وقوات الاحتلال هجمات وحشية عليها، ودعا كل من يشعر بألم وخوف الوالدين تجاه أبنائهم وكل من يؤمن بالطفولة إلى وقف هذه المعاناة في رفح.



من جهة أخرى، قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن قوات الاحتلال تقتل 4 أطفال كل ساعة في غزة، وإن 43349 طفلا يعيشون دون والديهم أو دون أحدهما، بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.



وأضاف أن من بين الشهداء الـ33 ألفاً ما يزيد على 14350 طفلا يشكلون 44 بالمئة من إجمالي عدد الشهداء في قطاع غزة.