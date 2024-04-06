حقق شباك تذاكر السينما، الخميس، الموافق 25 رمضان، إجمالي إيرادات 77 ألف جنيه، مقسمة على 8 أفلام، كانت الصدارة فيها من نصيب فيلم "الحريفة" الذي حقق خلال 38 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته على مدار 13 أسبوعا إلى 73 مليونا و589 ألف جنيه.

وكان "الحريفة" دخل قائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية من حيث القيمة الأسمية، والتي يتصدرها "بيت الروبي" بـ 120 مليون جنيه، ليحتل "الحريفة" بذلك المركز السابع في القائمة، بعد ان كسر الأرقام التي حققها فيلم "البدلة"، بطولة تامر حسني والذي بلغ إجمالي إيراداته عند عرضه عام 2018، حوالي 67 مليون جنيه و85 ألفا، ليتراجع بذلك "البدلة" إلى المركز الثامن.

وكان "الحريفة" قد كسر من قبل أرقام فيلم "واحد تاني" بطولة أحمد حلمي، والذي تراجع للمركز التاسع، بإجمالي إيرادات 60 مليون جنيه عام 2020، وفيلم "نادى الرجال السرى" بطولة كريم عبد العزيز الذي تراجع للمركز العاشر، في قائمة الأعلى، بإجمالي إيرادات 59 مليون جنيه و719 ألفا، حققها خلال عرضه عام 2021، فيما خرج من قائمة الأفلام العشرة الأعلى إيرادا في السينما المصرية، فيلم "العارف" الذي توقفت إيراداته عند 57 مليون جنيه و971 ألفا، عام 2021.

وفيلم "الحريفة" تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد، وبطولة نور النبوي، وأحمد غزي، وكزبرة، ونور إيهاب، وخالد الذهبي، وعبد الرحمن محمد، وسليم الترك، مع ظهور خاص للفنانين بيومي فؤاد وشريف الدسوقي، إلى جانب تواجد لاعب الكرة الأسبق محمد حسام ميدو داخل الفيلم كممثل لأول مرة.

وفي المركز الثاني جاء فيلم "التجربة المكسيكية" محققا 12 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد 9 أسابيع عرض، إلى مليونين و650 ألف جنيه.

الفيلم من تأليف محمود حمدان ومحمود محرز، وإخراج شادي علي، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد حافظ، وعمرو عبد الجليل، ومحمد ثروت، وندى موسى، وليلى عز العرب.

وفي المركز الثالث جاء فيلم "رحلة 404"، محققا 10 آلاف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد 10 أسابيع عرض إلى 27 مليون جنيه و50 ألف جنيه.

الفيلم من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة وإنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد، ويشارك في بطولته مني زكي، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف هم محمد فراج، ومحمد ممدوح، وشيرين رضا، وخالد الصاوي ومحمد علاء، وحسن العدل، وسما ابراهيم، وشادي ألفونس، ورنا رئيس، وجيهان الشماشرجي وعارفة عبد الرسول.

وفي المركز الرابع جاء فيلم "أبو نسب"، محققا 9 آلاف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد 15 أسبوع عرض إلى 53 مليون جنيه و642 ألفا، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، ويشارك في بطولته محمد إمام، وياسمين صبري، وماجد الكدواني.

وفي المركز الخامس جاء فيلم "الإسكندراني"، محققا 3 آلاف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد 13 أسبوع عرض إلى 28 مليونا و553 ألف جنيه.

"الإسكندراني" من تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف، وبطولة أحمد العوضي، وزينة، وحسين فهمي، وبيومي فؤاد ومحمود عبد الحافظ، وصلاح عبدالله، وعصام السقا، ومحمد رضوان.

وفي المركز السادس جاء فيلم "أنف وثلاث عيون" محققا 1600 جنيه بعد 9 أسابيع عرض إلى 3 ملايين و79 ألف جنيه، وهو من تأليف وائل حمدي، وإخراج أمير رمسيس، ويشارك في بطولته الفنانين ظافر العابدين، وصبا مبارك، وسلمى أبو ضيف، بالإضافة إلى جيهان الشماشرجي، وصدقي صخر، وسلوى محمد علي، ونبيل ماهر، ونور محمود، والطفل سليم مصطفى، وظهور خاص للفنانة أمينة خليل كضيفة شرف الفيلم.

الفيلم يقدم معالجة سينمائية مُعاصرة لرواية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس، والتي تم تقديمها في فيلم سينمائي عام 1972، وقد كتب الرؤية الدرامية والسيناريو والحوار للنسخة الجديدة وائل حمدي.

وفي المركز السابع جاء فيلم "السيستم" محققا ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد 8 أسابيع عرض إلى مليون و286 ألف جنيه، وهو الفيلم من تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري، ويشارك في بطولته أحمد الفيشاوي، وطارق لطفي، وبسنت شوقي، ونسرين طافش.

وفي المركز الثامن والأخير جاء فيلم "عصابة عظيمة" محققا 116 جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد 13 أسبوع عرض إلى 4 ملايين جنيه و392 ألفا، وهو تأليف هاجر الإبياري، وإخراج وائل إحسان، وبطولة إسعاد يونس وعنبة ورنا رئيس وكريم عفيفي ومحمد محمود وفرح الزاهد.