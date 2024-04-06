توتنهام يعول على جونسون بعد تألقه مؤخرا

أكد الأسترالي آنجي بوستيكوجلو المدير الفني لنادي توتنهام الإنجليزي، أنه يتوقع المزيد من مهاجمه الويلزي الدولي برينان جونسون.

وسجل جونسون هدفا لتوتنهام خلال التعادل مع ويستهام يونايتد بهدف لمثله الثلاثاء الماضي، ليساهم في خمسة أهداف خلال أخر خمس مباريات له بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد بداية بطيئة في توتنهام عقب انتقاله من صفوف نوتينجهام فورست في سبتمبر الماضي، تألق جونسون /22 عاما/ بشكل ملحوظ، قبل مواجهة فريقه السابق يوم الأحد المقبل.

وقال بوستيكوجلو اليوم السبت "لا نتحدث عن توقعاتنا بأن ينجح برينان في تعويض رحيل هاري كين، لكننا في حاجة إلى أهداف وتمريرات حاسمة، وتعجبني الطريقة التي يتعامل بها"

وأضاف "حاولنا التعامل معه بحذر، لأنني أرى أن لديه إمكانات، يمكنني أن أرى مدى قدرته على التطور والصفات التي يحملها، لم يساورني أي شك في قدرته على التأقلم بشكل جيد مع الفريق، لكني لن أضع سقفًا لذلك لأن ذلك سيكون غير عادل له".

وأوضح "تعجبني طريقة تطوره لكن نعتقد بكل تأكيد أن لديه المزيد".

وأوضح "أعتقد أنه أكتسب بعض الثقة والاستمرارية وتفهم طريقة لعبنا، لقد نال المكافأة على ذلك، وهو أمر رائع".

وختم مدرب توتنهام بالقول "لكنه مازال لاعبا شابا، وعندما تعاقدنا معه وضعنا في اعتبارنا أنه بصرف النظر عما سيقدمه هذا العام، فلديه الكثير في جعبته".