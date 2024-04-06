وكيل صحة سوهاج يتفقد 6 وحدات لطب الأسرة لمتابعة سير العمل والانضباط

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واصل الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اليوم السبت، ويرافقه الدكتورة أية بدوي عضو المكتب الفني لوكيل الوزارة، جولاته الميدانية المفاجئة على وحدات ومراكز طب الأسرة والمنتشرة بجميع مراكز وقرى المحافظة.

يأتي ذلك استمراراً لجهود مديرية الصحة بسوهاج ومتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمنشأت الصحية بالمحافظة.

وتفقد وكيل صحة سوهاج 6 وحدات لطب الأسرة تابعة لمركز سوهاج، وهي وحدة طب الأسرة بنجع القنطرة، وحدة بني زار، وحدة نجع تمام، وحدة عرابة أبو الدهب، وحدة أولاد نصير، وحدة نجع النجار.

وتابع وكيل وزارة الصحة سير العمل والانضباط بتلك الوحدات، خلال الفترة الصباحية، كما أحال عددا من العاملين للتحقيق لتغيبهم عن العمل دون تصريح.

وأكد ضرورة الانضباط وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين على أكمل وجه، مشيدا بسير العمل وانضباط العاملين بوحدة أولاد نصير، مقدماً لهم الشكر والتقدير لمجهوداتهم المبذولة لخدمة المواطنين.