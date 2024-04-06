أرسنال يقفز لقمة الدوري الإنجليزي بعد ثلاثية في شباك برايتون

قفز فريق أرسنال لصدارة الدوري الإنجليزي مؤقتا، بالفوز على مضيفه برايتون بنتيجة 3/صفر ضمن منافسات الجولة 32 من المسابقة، اليوم السبت.

وسجل أهداف المباراة بوكايو ساكا من ركلة جزاء وكاي هافيرتز ولياندرو تروسارد في الدقائق 33 و62 و86.

ورفع أرسنال رصيده إلى 71 نقطة خلفه مانشستر سيتي حامل اللقب برصيد 70 نقطة متساويا مع ليفربول الذي سيلاقي مانشستر يونايتد في قمة مباريات الجولة، غدا الأحد.

أما برايتون واصل ترنحه للجولة الثالثة على التوالي بعد خسارته العاشرة في الدوري هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 43 نقطة في المركز العاشر.

وقبلها فاز مانشستر سيتي على كريستال بالاس بنتيجة 3/4، وويستهام يونايتد على وولفرهامبتون 1/2، وإيفرتون على بيرنلي 1/صفر، ونيوكاسل يونايتد على فولهام 1/صفر، ولوتون تاون على بورنموث 1/2، بينما تعادل أستون فيلا مع برينتفورد بنتيجة 3/3.

في معقل برايتون لم يمنح الفريقان أي فرصة لجس النبض بل تبادلا المحاولات الهجومية الخطيرة على المرميين في أول ربع ساعة.

كاد أرسنال أن يهز الشباك بعد أقل من دقيقتين عندما نفذ مارتن أوديجارد ركلة حرة قابلها جابرييل ماجالايس برأسه بجوار القائم.

ورد برايتون بثلاث تسديدات من خارج منطقة الجزاء لكل من خوليو إنسيسو وجاكوب مودير وسيمون أدينجرا، كانت قريبة من هز شباك الحارس الإسباني دافيد رايا.

وكانت محاولات أرسنال أكثر خطورة حيث سدد جابرييل جيسوس كرة أبعدها بارت فيربروخن حارس مرمى برايتون ببراعة، بعدها أضاع بوكايو ساكا فرصة مؤكدة بتسديدة بجوار القائم الأيمن.

وأرسل كاي هافيرتز كرة عرضية قابلها جيسوس بضربة رأس بجوار القائم الأيسر لتضيع فرصة جديدة على الفريق اللندني.

وهدأ إيقاع المباراة تدريجيا حتى أشعله جابرييل جيسوس مجددا عندما راوغ طارق لامبتي مدافع برايتون ليحتسب الحكم ركلة جزاء بعد عرقلة المهاجم البرازيلي، وسددها بوكايو ساكا بنجاح في الزاوية اليسرى ليتقدم أرسنال بهدف أول.

وكاد برايتون أن يسجل هدف التعادل بتسديدة لخوليو إنسيسو أبعدها الحارس دافيد رايا بصعوبة من المقص الأيمن ليحافظ على تقدم الضيوف في الشوط الأول الذي امتد لسبع دقائق وقت بدل ضائع.

وبسيناريو مشابه بدأ الشوط الثاني بهجوم متبادل بين الفريقين حيث سعى برايتون لإدراك التعادل ولكن تسديدات الثنائي إنسيسو وبيرفس إستوبينان افتقدت للدقة على المرمى في أول ربع ساعة.

بينما كانت هجمات أرسنال أكثر خطورة حيث لعب هافيرتز كرة عرضية قابلها جيسوس برأسه بجوار القائم، وبعدها سدد أوديجارد كرة أبعدها بارت فيربروخن بصعوبة إلى ركلة ركنية.

وقضى أرسنال على ضيفه بهدف ثان بعد هجمة منظمة بدأها أوديجارد بتمريرة بينية إلى جورجينيو داخل منطقة الجزاء ليلعبها عرضية أرضية إلى هافيرتز ليكملها بسهولة في الشباك.

وكانت مشاركة لياندرو تروسارد في صفوف أرسنال من على مقاعد البدلاء نقطة تحول كبيرة، حيث زاد النشاط الهجومي للفريق اللندني.

وسدد تروسارد كرة بجوار القائم في الدقيقة 71 قبل أن ينجح في تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 86 مستفيدا من تمريرة زميله الألماني كاي هافيرتز التي وضعته في انفراد تام بالمرمى.

وانهار لاعبو برايتون بعد الهدف الثالث، وكاد أرسنال أن يضاعف النتيجة في الدقائق الأخيرة لولا يقظة فيربروخن حارس برايتون الذي أنقذ مرماه من تسديدة ديكلان رايس ورأسية جابرييل ماجالاييس قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية.