انتظام الدراسة بمدارس جنوب سيناء وسط ارتفاع نسب حضور الطلاب

انتظمت الدراسة، اليوم الأحد، بمدارس جنوب سيناء، وسط ارتفاع نسب حضور الطلاب والمعلمين، تمهيدًا لتفعيل التقييمات والامتحانات الشهرية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم.

قال عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن 383 مدرسة على مستوى كل الإدارات التعليمية بالمحافظة استقبلت 48 ألف طالب وطالبة، بداية من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية العامة والفنية، وسط أجواء من البهجة بعودة الطلاب للمدارس.

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريح اليوم، أنه جرى التأكيد على مديري الإدارات التعليمية بإجراء زيارات ميدانية للمدارس إضافة انتشار مديري المراحل والموجهين العموم ولجان المتابعة لمتابعة سير وانتظام اليوم الدراسي، والتأكيد على أهمية حضور وانتظام الطلاب، خاصة أنه سيجري احتساب نسبة الغياب والتي تؤثر بدورها على نتائج نهاية العام.

وأكد على تنفيذ توجيهات وزير التربية والتعليم، بضرورة المتابعة والحفاظ على انتظام حضور الطلاب والمعلمين، وتفعيل لائحة الانضباط المدرسي، والتأكيد على تسجيل الغياب إلكترونيًا بالسجلات المخصصة، وعدم الغياب للاستفادة من التحصيل الدراسي، مع تفعيل الدور التربوي والتوجيهي للمدرسة، وحث الطلاب على مواصلة الأنشطة المختلفة.

وذكر أن موجهي عموم المواد الدراسية سيتابعون أداء الطلاب للواجبات المنزلية وتصحيحها مع المعلمين، ومدى الالتزام بالخطة الزمنية للمناهج، والإشراف اليومي، والجدول المدرسي، والعمل على تهيئة المناخ المناسب الجيد الصحي الأمن للطلاب وجعل المدرسة بيئة جاذبة لتحقيق أهداف العملية التعليمية، وأيضًا رصد أية تحديات تعوق تطبيق القرارات، ووضع الحلول السريعة والمناسبة لها.