إزالة الأكشاك المخالفة ونقل المرخصة من طريق جاردينيا شرق القاهرة

أكد اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر، الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وتلافي ملاحظات المرور الميداني برفع الإشغالات وإزالة 5 أكشاك مخالفة بطريق جاردينا، بنطاق حي شرق مدينة نصر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بالتصدي لكل أنواع المخالفات ورفع جميع الإشغالات والرد على شكاوى المواطنين بما يحقق إرضاء المواطن ويتوائم مع تحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضح جودة، اليوم الأحد، أن الأكشاك بطريق جاردينيا في الاتجاه القادم من شارع الجامعة مع مدخل شارع الميثاق، مشيرًا إلى نقل أحد الأكشاك الذي له ترخيص رسمي من إدارة الأسواق وموافقة محافظ القاهرة.

وشدد على الرد على كل المشكلات والشكاوى الواردة من المواطنين إلى الحي وتقديم المساعدات والحلول الجزرية لها، مؤكدًا أن إدارات الإشغالات والمرافق والمتابعة الميدانية ووحدة الرصد البيئي تكثف حملاتها للتصدي لكل المخالفات والإشغالات بنطاق الحي.

ونوه رئيس حي شرق مدينة نصر بأن فريق عمل إدارة المحلات والمتابعة الميدانية في أعمال غلق وتشميع معرض سيارات بالعمارة رقم 4 بشارع عبدالله العربي لإدارته بدون ترخيص.