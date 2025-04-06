يخوض فريق الأهلي مرانه الأول في موريتانيا، اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة الهلال السوداني في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.

وسيبدأ التدريب في الخامسة من مساء اليوم بتوقيت موريتانيا «السابعة بتوقيت القاهرة».

وكانت بعثة الأهلي وصلت إلى مطار نواكشوط في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، بعد رحلة طيران شاقة استغرقت ما يقرب من ٨ ساعات منذ مغادرتها مطار القاهرة في الرابعة مساء السبت.

وكان الأهلي فاز ذهابا بهدف دون رد، يوم الثلاثاء الماضي، في ستاد القاهرة.

ويصعد الفائز من الأهلي والهلال لمواجهة إما الترجي التونسي أو ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في الدور قبل النهائي.