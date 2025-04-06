 روسيا تكشف شروط إقامة بشار الأسد في موسكو.. واحتمالية تسليمه لسوريا - بوابة الشروق
الأحد 6 أبريل 2025 3:14 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

روسيا تكشف شروط إقامة بشار الأسد في موسكو.. واحتمالية تسليمه لسوريا


نشر في: الأحد 6 أبريل 2025 - 2:38 م | آخر تحديث: الأحد 6 أبريل 2025 - 2:38 م

كشف السفير الروسي في بغداد، ألبروس كوتراشيف تفاصيل جديدة عن تواجد الرئيس السوري السابق بشار الأسد في موسكو.

وقال كوتراشيف في مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام العراقية إن من شروط إقامة الأسد في موسكو ألا يقوم بأي نشاط إعلامي أو سياسي، بحسب شبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأضاف أن أمر تسليم الأسد غير وارد من وجهة نظر روسيا لأنه لم يخالف شروط اللجوء.

وتقدر وزارة الخارجية الأمريكية أن ثروة الأسرة تبلغ 2 مليار دولار، حيث تم إخفاؤها في العديد من الحسابات والشركات الوهمية والملاذات الضريبية الخارجية ومحافظ العقارات.

وأكد الكرملين أن عائلة الأسد حصلت على حق اللجوء بناء على أوامر مباشرة من بوتين.

ولم تكشف موسكو عن مزيد من التفاصيل، حيث قال المتحدث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف للصحفيين: "ليس لدينا ما نقوله عن مكان وجود الأسد".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك